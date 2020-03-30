AK Parti'den koronavirüse karşı bağış kampanyası: En az 1000 TL

AK Parti Grup Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, insanlığın karşı karşıya kaldığı Kovid-19 hastalığının yol açtığı krizin üstesinden gelebilmek ve koronavirüs ile ilgili mücadeleden en az hasarla çıkmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı hayati tedbirler anımsatıldı.

Ak Parti grubu olarak Toplumsal Dayanışma ve Yardim Kampanyası düzenledik. Herkes katılabilir. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. pic.twitter.com/CVSvB54unC — Naci Bostancı (@nacibostanci) March 30, 2020

​Açıklamada, "Bu hayati tedbirlere katkı olmasına yönelik birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı güçlendirmek için AK Parti adına Grup Başkanlığımızca, Toplumsal Dayanışma ve Yardım Kampanyası düzenlenmiştir. Bu nedenle, milletvekillerimizin 1.000 TL'den az olmamak üzere (Teşkilat mensuplarımızdan, belediye başkalarımızdan, meclis üyelerimizden ve vatandaşlarımızdan yardımda bulunmak isteyenlerin de) belirtilen hesap numarasına en geç 20 Nisan 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yardımda bulunmaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.



Bostancı: Herkes katılabilir

Kampanyaya katılmak isteyenler, Ziraat Katılım Bankası Kızılay şubesinin, TBMM Adalet ve Kalkınma Partisi hesabı üzerinden yardımda bulunabilecek.

Açıklamayı Twitter hesabından paylaşan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Herkes katılabilir. Hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.