İçişleri Bakanlığı: 18 ildeki 39 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor

İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulamasıyla ilgili açıklamada bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün saat 15.15 itibarıyla Türkiye genelinde 39 yerleşim yerinde, mülki idare amirleri başkanlığındaki il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları kararıyla karantina uygulamasının yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Karantina, 18 ilimizdeki 1 belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezra olmak üzere toplam 39 yerleşim yerinde uygulanmaktadır. Söz konusu karantina uygulamaları tedbir amaçlı olup, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve yerleşim yerlerindeki sosyal izolasyonu sağlamak üzere alınmıştır" denildi.
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