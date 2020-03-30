Depreme dayanıklı hale gelmesi için yenilenen Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi koronavirüs nedeniyle erken açıldı.

Salgın sebebiyle hastanelerin ve yoğun bakım ünitelerin öneminin arttığı şu günlerde hastane 600 normal, 81 yoğun bakım yatağıyla hizmete girdi.

Yeni hastane binasında vatandaşların acil ihtiyaçlarına cevap verebilmek için acil servis alanı da büyütüldü.

Devletimiz sağlık yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'nin bugün açılan 1. Etap Yeni Hizmet Binası İstanbul'umuza ve ülkemize hayırlı olsun.



✅ 600 Yatak Kapasitesi

✅ 240 Poliklinik

✅ 81 Yoğun Bakım Ünitesi

✅ 28 Ameliyathane pic.twitter.com/RGG54sNVvT — AK Parti İstanbul (@akpartiistanbul) March 30, 2020

​Hastane, inşasında kullanılan 503 adet izolatör sayesinde depreme dayanaklı bir alt yapıyla 28 ameliyathanesi ile vatandaşlara hizmet verecek. Binada sismik izolatör teknolojisi sayesinde deprem sırasında bile ameliyatlar devam ettirilebilecek.

Sağlık Bakanı Koca: 600 yataklı ilk etabını bugün hizmete açıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanenin açılışıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Koca, "Dünyanın sağlık alanında önemli bir sınav verdiği bu günlerde sağlık yatırımlarımız devam ediyor. Koronavirüs hastalarımız için de kullanacağımız Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemizin 600 yataklı ilk etabını bugün itibariyle hizmete açıyoruz. 180 bin metrekare kapalı alana sahip ilk etapta, 600 yatak, 240 poliklinik, 81 erişkin yoğun bakım yatağı ve 28 ameliyathane mevcut. Deprem izolatörlü hastane binası, aynı zamanda kendi enerjisini üretebilen trijenerasyon sistemine sahip" ifadelerini kullandı.

Hastanenin tüm fazları tamamlandığında 250 bin metrekare kapalı alan ve toplam 866 yatakla hizmet vereceğini bildiren Koca, şunları söyledi:

"Ülkemiz, sağlık altyapısı, nitelikli insan kaynağı tıbbi donanım açısından dünyasının sayılı ülkeleri arasında yer alıyor. Vatandaşlarımıza kaliteli sağlık hizmetini hiçbir aksaklık olmadan sunmanın gayreti içindeyiz. Yeni hastanemizin gerek yatak kapasitesi gerekse teknolojik altyapısı ile korona virüsle mücadelemize önemli katkılar yapacağına inanıyorum. Bu vesileyle insanımızın sağlığı için canla başla mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."