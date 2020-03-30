İnce'den Bakan Selçuk'a çağrı: Ücretli öğretmenlerimizi mağdur etmeyin, paranız varsa ödeyin, yoksa kampanya başlatın

CHP'nin eski cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a ücretli öğretmenler konusunda çağrı yaptı. İnce, "Bu zor günlerde ücretli öğretmenlerimizi mağdur etmeyin. Paranız varsa ödeyin, paranız yoksa kampanya başlatın hep birlikte ödeyelim” ifadesini kullandı.