CHP'den dijital dergi hazırlığı

Odatv'nin haberine göre, e-dergi formatında ve periyodik olarak yayımlanacak olan dergi "Millet" ismini taşıyor.

Koronavirüs tedbirleri sebebiyle vatandaşların evlerinde vakit geçirmek zorunda olduğu müddet boyunca haftalık olarak yayımlanması beklenen derginin ilk sayısının koronavirüs salgınına ayrıldığı belirtiliyor.

CHP Koronavirüs Salgınını İzleme Komitesi ve CHP Emek Büroları'nın hazırladığı raporlardan derlenen makalelerin yer alacağı Millet Dergisi'nde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyuna açıkladığı "Covid-19 Mücadele Programı" ve Siyasi Parti Liderlerine gönderilen “Covid-19 Mektubu" ve CHP'nin salgına karşı tedbir ve çözüm önerileri detaylandırılıyor.

Dergide Millet İttifakı bileşenlerinden haberlerin de yer alacağı öğrenilirken, aynı zamanda haberlerin interaktif yönlendirmelerle video olarak da izlenebileceği belirtiliyor.

Millet dergisi bu hafta itibariyle milletdergisi.chp.org.tr adresinden ücretsiz olarak okunabilecek.