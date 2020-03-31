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02:27 31 Mart 2020
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    Tarihçi İlber Ortaylı, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarıyla konuştu.

    İlber Ortaylı'dan koronavirüs yorumu: Avrupa Birliği bitecek

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    Tarihçi İlber Ortaylı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yoğun bir şekilde görev yapan Eyüpsultan Devlet Hastanesi çalışanlarıyla canlı bağlantı üzerinden konuştu. Ortaylı, sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar için, “Doğrudan doğruya tımarhanelere kapatılmaları için bir kampanya açmak istiyorum” ifadesini kullandı.

    Tarihçi İlber Ortaylı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yoğun bir şekilde görev yapan Eyüpsultan Devlet Hastanesi çalışanlarıyla konuştu. Bilgisayar üzerinden canlı bağlantı ile hastane çalışanlarına hitap eden Ortaylı, sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduğunu belirtti.

    Putin 5 Haziran 2019'da Şi'yi Kremlin'de törenle ağırlarken
    © REUTERS / POOL
    ‘Koronavirüs krizi çok merkezli dünyanın inşasını hızlandıracak’

    Ortaylı,“Size ancak şükranlarımı sunabilirim. Sevgili başhekiminiz Dr. Hasan Karaman hoca aziz dostum. Onu fevkalade çok seviyorum. Olay olursa lütfen bana bildirin. Çünkü bazı kritikleri ancak not edebilirim sonra yazmak üzere. Hekimlerimiz için iyi şeyler yazmak Allah’ın emri. Allah sizin gibi adamları yolladıysa bu kullara bir iltifattır. Güvenlikçilerin başının yine dertte olduğunu düşünüyorum. Bunları bana bildirin anında yazarım çünkü teorimiz şudur; güvenlikçilere ve hekimlere saldıranlarla öteden beri çok uğraşıyorum. Milletin de uğraşmamasına çok sinirleniyorum. Şimdi biraz daha uyanık oldular herhalde. Güvenlik personeli bizim için çok önemli ben devletin bir uzantısı olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

    'Lütfen şikayetlerini bana bildirin, ben bunları not edip ne zaman söyleneceğini bilirim'

    Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar için, “Doğrudan doğruya tımarhanelere kapatılmaları için bir kampanya açmak istiyorum” diyen Ortaylı, “Yani bu tip insanları derhal hastanelerde kliniklerde gözaltına almak lazım. Artık orada hekimler karar verir ne yapılacağına. Bunun üzerinde durmamız lazım. Problemlerin bu kadar olmadığınız biliyoruz. Büyük bir fedakarlıkla canınızı ortaya koyarak çalışıyorsunuz bunu insanların unutmaması lazım. Sadece görenlerin değil görmeyenlerin bilmeyenlerin de. Benim vazifem her zaman bunu belirtmek olacak. Lütfen şikayetlerini bana bildirin. Ben bunları not edip ne zaman söyleneceğini bilirim” diye konuştu.

    'Çok daha tuhaf bir şey var, bu adamlar sürekli ürüyorlar'

    Ortaylı sözlerine şöyle devam etti: “Dünyaya mukayese ettiğimiz zaman oradaki hekimlerle de aranızda çok fark var. Siz öndesiniz, çok değerlisiniz. Şimdi yapılacak şey şu; bu salgın ilk defa gelmiyor Türkiye’ye fakat böylesi gelmedi. Dünyada salgın doğu ülkelerinden geliyor. Çin başlıca bir ülke. Şundan ileridir; efendim pislermiş onu bunu yiyorlarmış ben bunu anlamam. Bilmeden de konuşmak doğru değil. Fakat bir şey var. Çin çok bereketli bir toprak değil. Bereketli kısımları var. Çok bereketsiz kısımları var. Yarısı neredeyse çöl şartlarına yakın. İnsanlar burada beslenemiyor. Çok daha tuhaf bir şey var. Bu adamlar sürekli ürüyorlar. Milat sıralarında bile nüfus 50 milyon. O zamanki dünyanın nüfusu 100-200’ün arasında ve bu hep artmış. Bugün de öyle maalesef ve çok kötü şartlarda yaşadıklarına hiç şüphe yok bugün bile. Siz bakmayın dışarı çıkan zenginlere onlar hırsızlar. Fakat çoğu çok kötü şartlarda yaşıyor. Çok sefil yaşıyor. Fabrikalarda yatıp kalkarak çalışıyorlar. Onun için orada bu işin sonu gelmez. Biz dünyanın altını üstüne getirdik. İklim şartlarını bozduk. Gezegen bunun intikamını alacak.”

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    'Suratımıza bir milyon gidecek demek hiçbir şekilde bir bilgelik değil'

    Televizyonlarda yeni tip koronavirüs hakkında yapılan istatistiksel çalışmalara da değinen Ortaylı, “Şunun üzerinde durmak istiyorum. Türkler salgın gördüler tarihimizde veba salgınları var, kolera salgınları var, tarihimizde daha başka zorluklar var. Fakat bu salgınlar son İspanyol nezlesi hariç o kadar tahribat yapmamış. Televizyonda bazı hocaların yok geometrik gelişme falan yapmalarına çok karşıyım. Kitleleri ilgilendirmiyor bu gibi hesaplar. Tedbirleri alsınlar, suratımıza bir milyon gidecek demek hiçbir şekilde bir bilgelik değil. İnanmıyorum da inanmak da istemiyorum ama Allah’ın işidir. Tabiatın işidir” dedi.

    'Avrupa Birliği bitecek'

    Yeni tip koronavirüs salgınının ardından dünyanın değişeceğini söyleyen Ortaylı, “Dünyayı değiştirecek. İnsanlar birbirlerine daha tutkun olacaklar. Bazı mesleklerin itibarı arttı, artacak. Öyle de olmasını istiyoruz. Belki de sevgili doktorlarımız artık Amerika’ya İngiltere’ye kapak atmak isteyenler olursa 2-3 kere falan düşünecekler bunlar çok önemli şeyler. Avrupa Birliği bitecek. Yani Almanya, Avusturya, Hollanda gibi bir dar blok kendi içinde kalabilir ama İtalya, İspanya ve biz bu gruba girmeyeceğiz çok açık. Biz başka bir şey olacağız bunu göreceksiniz” şeklinde konuştu.
    Ortaylı sağlık çalışanlarına da, “Benim telefonum açık canı sıkılan beni arayabilir” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

    Etiketler:
    Avrupa Birliği, Türkiye, Koronavirüs, İlber Ortaylı
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    Rıza Eskici, “İstanbul'dan gelirken 'Memlekette lazım olur' diye peşimize otomatik kepenk kapı getirdik. Günü geldi ancak kötü bir güne denk geldi. Yapmış olduğumuz kapıyı kapatınca kafamız rahat oluyor. İşçiliği tamamen bize aittir. Gelen misafirleri güzel bir şekilde karşılıyoruz. Mahallemizin üstünde bir mahalle daha var. Gelenleri tedbirli bir şekilde yürümesini istiyoruz. Köyde yaşlılarımız var onların sağlığı içinde sosyal mesafemizi koruyoruz. Yabancı insanlar kesinlikle içeriye giremez. İnşallah bu salgından kurtuluruz. Bu hastalık bitene kadar bu kapı burada duracak şeklinde konuştu.
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