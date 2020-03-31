TBMM'ye ziyaretçi yasağı 30 Nisan'a kadar uzatıldı

TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ziyaretçi yasağının 30 Nisan tarihine kadar uzatıldığı açıklandı.
Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, koronavirüs önlemleri kapsamında daha önce alınan ziyaretçi yasağı kararının uzatılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.
Açıklamada, ziyaretçi yasağı uygulamasının 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 168'e yükselmişti.
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