Bakan Koca: Koronavirüse karşı hepimiz eşit şartlarda değiliz, maddi desteğe ihtiyaç duyanları lütfen destekleyin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına ilişkin açıklamada bulundu.
Bağış yapılacak banka hesap numaralarını da paylaşan Koca, mesajında, "Koronavirüse karşı hepimiz eşit şartlarda değiliz. Maddi desteğe ihtiyaç duyanları lütfen destekleyin" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜSE KARŞI HEPİMİZ EŞİT ŞARTLARDA DEĞİLİZ.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 31, 2020
Maddi desteğe ihtiyaç duyanları lütfen destekleyin.#BizBizeYeterizTürkiyem pic.twitter.com/nVj5z04Qhl
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