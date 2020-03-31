Bakan Koca: Koronavirüse karşı hepimiz eşit şartlarda değiliz, maddi desteğe ihtiyaç duyanları lütfen destekleyin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına ilişkin, "Koronavirüse karşı hepimiz eşit şartlarda değiliz. Maddi desteğe ihtiyaç duyanları lütfen destekleyin" çağrısı yaptı.