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14:40 31 Mart 2020
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    Müge Anlı 'konuyu tam olarak anlatamadığı için' sağlık çalışanlarından özür diledi

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    Aracında migren iğnesi yapılmaması üzerine sağlık çalışanlarını hedef alan Müge Anlı, gelen tepkiler üzerine özür diledi. Anlı, "Konuyu tam olarak anlatamadığım için özür dilerim" dedi.

    Sunucu Müge Anlı'nın, migren ağrısı dolayısıyla gittiği hastanede, yeni tip koronavirüs endişesiyle içeri girmeyerek arabada iğne olma talebini olumlu karşılamayan sağlık çalışanlarına sözleri tepki çekti. 

    ATV'de yayımlanan programında virüs bulaşabilir endişesiyle arabasında iğne olmak istediğini ancak bu talebinin sağlık çalışanları tarafından kabul edilmediğini söyleyen Anlı “Sonra diyorlar ki doktorlara iyi davranın. Anlatamıyorsun derdini. En son dedim ki inşallah sen de bir gün böyle bir migren ağrısı çekersin ve aynı tavırla karşılaşırsın. Gör bak nasıl oluyor” demişti.

    Sosyal medyada tepki yağdı 

    Sosyal medya kullanıcıları ve sağlıkçılar ise bu sözlerin ardından sosyal medyada “#MügeAnlıözürdile” etiketiyle kampanya başlatarak tepkilerini dile getirdi. 

    ​Anlı’nın ifadeleri RTÜK’e taşındı

    Ayrıca, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Anlı'nın sağlık çalışanlarına yönelik hakaret ve aşağılama içeren ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti özendirici ifadeler kullanıldığı gerekçesiyle RTÜK’e başvurdu.

    TTB’nin başvurusunda, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8/1- ( ş ) maddesine göre, yayınların şiddeti özendirici ya da kanıksatıcı olamayacağı belirtilerek, şiddet kültürünün yerleşmesinde önemli etkileri bulunduğu bilinen bir gerçek olan televizyon yayınlarında, bu yaklaşımın ortadan kaldırılabilmesinin toplumu kuşatan şiddet politikaların son verilmesi ve caydırıcı hukuk kurallarının kararlılıkla uygulanması ile mümkün olabileceği vurgulandı. Başvuruda, bu gerekçelerle, söz konusu yayın hakkında idari yaptırım uygulanması istendi.

    TTB’den ATV İzleyici Temsilcisi Oskay Alptürk’e gönderilen yazıda da, söz konusu programda hekimleri hedef alarak yapılan beyanların, Kovid-19 pandemisinin yaşandığı bugünlerde, büyük bir özveri ve fedakârlıkla toplumun sağlığı için mücadele eden sağlık çalışanları için incitici olduğu belirtilerek, yayıncılık ilkeleri kapsamında hekim kamuoyuna gerekli açıklamaların yapılması talep edildi.

    Özür diledi 

    Anlı, tepkiler üzerine A Haber’e bağlanarak yaşadığı olayı tekrar anlattı ve 'konuyu tam olarak anlatamadığını' belirterek özür diledi: 

    “Benim yaşadığım sadece bu hastaneyle ilgili bir sorundu. Benim yayında anlatmak istememin nedeni vatandaşlar benzer sıkıntılar çekebileceğini bilsinler diye söylemek istedim. Asıl üzüldüğüm, hiç istemediğim halde, koskoca bir sağlık sektörünü hedef almış gibi gösterilmeye çalışılması. Doktorlarımızda, konuyu tam olarak anlatamadığım için özür dilerim."

    Etiketler:
    Koronavirüs, Hemşire, Doktor, migren, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Müge Anlı
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    “İnsanoğluna boş durmak yakışmıyor” diyen Vezneli, “Bana göre her insanın bir hobisi olması lazım. Şu anda da yaşımız gereği koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında dışarıya çıkamıyoruz. Boş durmaktansa evimin balkonuna tekrar tezgahımı kurdum. Ve uzun bir aradan sonra yeni gitar yapımına başladım. Oldukça zevkli bir iş. Eli yatkın olan herkesin yapmasını tavsiye ederim. Çünkü insanın bir hedefi olması lazım. Hedefsiz insan hiçbir şey üretemez” dedi.
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