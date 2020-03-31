Ankara ve Kırıkkale'de eczanelerin çalışma saatleri değişti

Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu tarafından, Ankara ve Kırıkkale'de eczanelerin çalışma saatlerinin yarından geçerli olmak üzere koronavirüs salgını geçene kadar cumartesi günleri de dahil 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet vereceği açıklandı.

Ankara ve Kırıkkale'de eczanelerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi.

Ankara Eczacı Odası'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 pandemisi sebebiyle iş yükü artan ve yüksek risk grubunda bulunan eczacıların ve yardımcı personelin çalışma saatlerinin esnetilmesi için bir süredir Ankara İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde yürütülen çalışmaların sonuçlandığı belirtildi.

Ankara ve Kırıkkale illerimizdeki eczane çalışma saatleri salgın tehlikesi geçene kadar geçici süreyle değiştirilmiştir. Haberin detaylarına linkten ulaşabilirsiniz.👇https://t.co/jhgzp5Vxup pic.twitter.com/Tnu3rGanaH — Ankara Eczacı Odası (@ankaraeczaci) March 30, 2020

​Açıklamada, "Ankara ve Kırıkkale illerimizdeki eczane çalışma saatleri, salgın tehlikesi geçene kadar geçici süreyle değiştirilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğümüz ile alınan karar gereği, eczanelerimiz 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla cumartesi günleri dahil 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet vereceklerdir. Tüm meslektaşlarımıza duyurulur" ifadesine yer verildi.