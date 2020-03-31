Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede bölgesel konular ve ikili meselelerin yanı sıra koronavirüs salgınına dair gelişmeler ele alındı.

Görüşmede iki lider, salgınla mücadelenin ancak küresel dayanışma ve işbirliği ile aşılabileceği konusunda mutabık kaldı.

Liderler ayrıca, salgına ilişkin veri ve tecrübelerin paylaşılmasının önemli olduğuna da değindi.

Beyaz Saray’dan açıklama

Beyaz Saray, Erdoğan ile Trump'ın telefonda 'Suriye ve Libya'da ateşkesin desteklenmesinin eskisinden de önemli olduğunu vurguladıklarını' belirtti.