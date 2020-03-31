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19:18 31 Mart 2020
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    Mansur Yavaş- Ekrem İmamoğlu

    Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin bağış hesapları bloke oldu

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202003311041727484-ankara-ve-istanbul-buyuksehir-belediyelerinin-bagis-hesaplari-bloke-oldu/

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla yerel yönetimlerin koronavirüse karşı başlattığı yardım kampanyalarının incelenmesi için genelge yayınlandı. Genelgenin ardından İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin bağış hesaplarının bloke olduğu açıklandı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla 81 ilin valiliklerine genelge gönderildi. Kovuşturma başlatılması istenenen genelgede şu ifadeler uyer aldı:

    “Son günlerde bazı yerel yönetimler başta olmak üzere kurum, vakıf ve derneklerin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun açık hükümlerine rağmen herhangi bir izin almadan bazı hesapları ilan ederek yardım toplama faaliyetine giriştikleri görülmüştür. ‘İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır’ hükmü çerçevesinde gerekli işlemler yapılacaktır.”

    Genelgenin ardından CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Burkay Düzce, Vakıfbank tarafından İBB’nin bağış hesabının bloklandığını açıkladı.

    ​CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da Ankara Büyükşehir Belediyesinin bağış hesabına Vakıfbank tarafından blokaj konulduğunu doğruladı. Belediyelerin kendi kanunlarına göre bağış toplama yetkisi olduğuna dikkat çeken Torun hukuki mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

    Torun 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Kanunununda belediyelerin bağış kabul etmesiyle ilgili düzenlemeler bulunduğunu hatırlattı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla yayınlanan genelgede yer alan ifadeler ise şu şekilde:

    “Kamu yararına uygun olarak, amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek ya da destek olmak üzere ‘gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergilerin’ yardım toplayabilecekleri 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nda düzenlenmiştir.

    Anılan Kanun ile gerçek kişiler, kurumlar, dernek ve vakıfların, açtıkları banka hesabı üzerinden kişilerin para yatırması veya bir makbuz karşılığında para toplanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu kapsamda Kanunun 6. maddesinde yardım toplayacak gerçek kişiler ve kurumların yetkili makamdan izin alma zorunluluğu düzenlenmiş 7. maddesinde ise yardım toplama faaliyeti bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin valisi, yardım toplama faaliyeti birden fazla ili kapsıyorsa yardım toplama faaliyetine girişecek gerçek veya tüzel kişilerin yerleşim yerinin bulunduğu ilin valisinden izin alınacağı ve izni veren valilik tarafından ilgili valiliklere ve İçişleri Bakanlığına bilgi verileceği hüküm altına alınmıştır.

    Buna rağmen son günlerde bazı yerel yönetimler başta olmak üzere kurum, vakıf ve derneklerin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun açık hükümlerine rağmen herhangi bir izin almadan bazı hesapları ilan ederek yardım toplama faaliyetine giriştikleri görülmüştür.

    Yasalarımızda yerel yönetimlerin Yardım Toplama Kanunundan muaf olduklarına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla belirli banka hesapları ilan ederek vatandaşlardan yardım talep etmek gibi yardım toplama faaliyetlerine ilişkin tüm iş ve işlemleri Yardım Toplama Kanunu hükümlerine uygun olarak yapmak zorundadırlar.

    Bu çerçevede, söz konusu kurum, dernek ve vakıfların faaliyetlerini ve uygulamalarını Yardım Toplama Kanununun hükümlerine uygun yürütmeleri uyarılara rağmen mevzuata uygun faaliyet yürütmeyenler ile ilgili anılan Kanunun 6. maddesinin ‘İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır’ hükmü çerçevesinde gerekli işlemler yapılacaktır.”

    Etiketler:
    Bağış, Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB
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