Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Hatay’da 17 koronavirüs vakası var

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay’da 17 koronavirüs vakası olduğunu açıkladı. Savaş 2 hastanın da yoğun bakımda olduğunu söyledi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, TELE1 televizyonunda Hatay’daki koronavirüs (KOVID–19) vakalarına dair açıklamalarda bulundu.

Sözcü'den Can Çağar'ın haberine göre Hatay’da 17 vakanın olduğunu duyuran Savaş, hastalardan 2’sinin yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Hatay’ın nüfusuna oranla vaka sayısının az olduğunu söyleyen Savaş, koronavirüsünün Hatay'da zaten 1.5 aydır var olduğunu ifade etti.

Hatay Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Saygı Öztürk'e "1,5 aydır bu hastalığın Hatay'da olduğunu söylüyorum. Bu hastalığı biz zaten geçiriyorduk. Hatta ben de komşumuz olan karı-kocada geçirdi. Bunları, enfeksiyon hastalıkları hocası olarak da söylüyorum ve zamanında ilgililere uyarılarım da oldu" açıklamasını yapmıştı.