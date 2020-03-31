Soylu: Koronavirüs testi pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18 arkadaşımızın, ayrıca 4 kaymakamımız ve bir valimizin testleri pozitif çıktı" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18 ayrıca 4 kaymakamımız, bir valimiz ve yine diğer teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya kalan, bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var" dedi.

Soylu, "15 günde sosyal medyada provokasyon yapan 2 bin 863 hesap belirlendi. Bunların yüzde 70'i FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleriyle ilintili" diye konuştu.

'21 ilde 50 belde karantinaya alındı'

Bakan, "İmamı, polisi, jandarması, Kızılayı, öğretmeni, devletin bütün birimleri, kaymakamı, valisiyle 725 bin yaşlı insanımızın evine gittik" ifadelerini kullandı.

"Şehirler arası yolcu taşımacılığı yüzde 98.9 düştü. Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık" bilgisini veren Soylu, "Fahiş fiyat uyguladığı değerlendirilen 243 satıcıya operasyon yapıldı" dedi.

İçişleri Bakanı, "Devlet, vali izin vermeden banka numaraları açıklayıp 'Ben yardım topluyorum' derseniz başka devlet, yeni hükümet oluşturmak istiyorsunuz" diye kaydetti.