Van'da bir kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

G.S. ve eşi M.S. bir hafta önce İstanbul'da yakınlarının düğününe katıldıktan sonra ilçeye döndüler. İstanbul'dan geldikleri için evde gözetim altına alındıktan sonra G.S. ve eşi M.S.'den tahlil alındı.

Kronik hastalığı olan G.S.'nin eşi M.S., gribal enfiksiyonunda dolayı hastaneye kaldırdı. Evde karantina altında bulunan G.S.'nin sonuçları pozitif çıkınca Van'a sevk edildi.

G.S., tedavi altında tutuldugu hastaneye bu gece hayatını kaybetti.

G.S.'nin eşi M.S. ve oğlunun da karantina altında olduğu belirtildi.