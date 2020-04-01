Sağlık Bakanlığı 'Taburcu algoritması' yayınladı

Bilim Kurulu tarafından ilk kez en ince ayrıntısıyla el alınan taburucu olma durumu, algoritmada Hastanede Yatan Hastalar, Hastaneye Yatış Endikasyonu Olmayıp Evde Takip Edilen Hastalar ve Sağlık Çalışanı olarak 3 ana başlıkta ele alındı.
Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre algoritma şu şekilde:
- Bilim Kurulu tarafından ilk kez en ince ayrıntısıyla el alınan taburucu olma durumu, algoritmada Hastanede Yatan Hastalar, Hastaneye Yatış Endikasyonu Olmayıp Evde Takip Edilen Hastalar ve Sağlık Çalışanı olarak 3 ana başlıkta ele alındı. Algoritma şöyle: u Yatarak takip ve tedavi edilmekte olan COVID-19 hastalarından, son 48-72 saat içerisinde ateşi ve oksijen ihtiyacı olmayanlar takip eden hekimin uygun görmesi durumunda tedavisi düzenlenerek taburcu edilebilir.
- Ev içerisindeki izolasyonları herhangi bir semptom veya ateşlerinin olmaması koşuluyla, taburcu olduğu günden itibaren 14. günde sonlandırılır. u Eve gönderilen hasta 'Evde Hasta İzlemi' kurallarına göre yönetilir.
- Hastaneye yatış endikasyonu olmayıp evde takip edilen hastalarda evde izolasyon, semptomların düzelmesini takip eden en erken 14. günde sonlandırılır.
- Sağlık çalışanların izolasyonlarının sonlandırılması için semptomların düzelmesini takip eden en erken 3. gün ve sonrasında olmak kaydıyla en az 24 saat arayla alinan 2 testin negatif olması şartı aranır. Sonrasında işe geri dönebilir.
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