Bakan Koca: Tedaviye ne kadar erken başlarsak yoğun bakım safhasının gelişini o kadar durdurabileceğimizi düşünüyoruz

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Koronavirüs hastalarını tedavi eden doktorlarla görüşen Bakan Koca, "Tedaviye ne kadar erken başlarsak yoğun bakım safhasının gelişini o kadar durdurabileceğimizi düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.