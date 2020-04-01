Pazar yerleri için yeni tedbirler: Alanlar bariyerle kapatılacak, esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş alınacak

İçişleri Bakanlığı pazar yerlerinde alınacak tedbirler için valiliklere yeni yazı gönderdi. Pazar yerlerine kontrollü giriş ve çıkışları sağlamak için belirlenen yerler haricinde diğer tüm alanlar demir bariyerle kapatılacak. Giriş ve çıkışlar aynı yerden yapılmayacak, alana içerideki esnaf sayısının en fazla 2 katı kadar vatandaş alınacak.