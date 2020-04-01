Samsun ve Uşak'ta 2 yerleşim yeri karantinaya alındı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla Ovacık mahallesinin karantina altına alındığı duyuruldu.

Karantinanın ikinci bir emre kadar süreceği belirtilen açıklamada, mahallede istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verildiği kaydedildi.

Koronavirüs vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle;



👉 İlimiz Vezirköprü İlçesi Ovacık Mahallesinde,



İl Hıfzıssıhha Kurulunca karantina kararı alınarak, mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır.@osmankaymk pic.twitter.com/2nFacYGhSl — T.C. Samsun Valiliği #EvdeHayatVar🏠 (@TCSamsunValilik) April 1, 2020

​Uşak'ta bir köy karantinada

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir köy de koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı.

Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Gürlek köyünün karantina altına alındığı belirtildi.

Banaz İlçesine bağlı Gürlek Köyünde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereğince 31.03.2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/xYjHP7V7Hz — Uşak Valiliği (@TC_UsakValiligi) April 1, 2020

Karar gereğince 31.03.2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek köye giriş ve çıkışların kapatıldığı açıklandı.