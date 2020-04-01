Diyanet: Zekatların dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılması caizdir

Diyanet'ten yapılan açıklamada, zekatların ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılmasının caiz olduğu belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin açıklama yapıldı.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ilan edilen dayanışma kampanyalarına zekatla katkıda bulunma konusunda vatandaşlardan gelen sorular üzerine değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Zekatın, İslam dininin en önemli sosyal dayanışma ve yardımlaşma kurumlarından birisi olduğuna değinilen açıklamada, küresel salgından dolayı evde kalma zarureti sebebiyle pek çok kişinin işini sürdürme imkanı bulamadığı ve zekat alabilecek konuma geldiği hatırlatıldı.

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU’NDAN ZEKATLA İLGİLİ AÇIKLAMA



Din İşleri Yüksek Kurulu, Covid-19 salgını sebebiyle ilan edilen dayanışma kampanyalarına zekât ile katkıda bulunma konusunda vatandaşlardan gelen sorular üzerine açıklama yaptıhttps://t.co/LmqTifYOOB pic.twitter.com/0ztAA9bZCl — Diyanet (@diyanetbasin) April 1, 2020

​'Zekat hesabına zekat niyetiyle para yatırmakla da vekalet gerçekleşmiş sayılır'

Zekat şartlarını taşıyan Müslümanların yılda bir kez yerine getirmekle yükümlü oldukları ve bu durumun birtakım şartlara bağlı olduğuna değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zekat, söz konusu kimselere mükellefler tarafından doğrudan verilebileceği gibi aracı bir organizasyon vasıtası ile vekaleten de ödenebilir. Açılan zekat hesabına zekat niyetiyle para yatırmakla da vekalet gerçekleşmiş sayılır. Bu çerçevede zekatların bugünlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılması caizdir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, bu tür kampanyalara zekatını yatıran mükellefin, yatırdığı meblağın 'zekat' olduğunu belirtmesi, yetkililerin de zekat fonunda toplanan bu paraların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusunda gereken hassasiyeti göstermesidir."

İnfak ve paylaşma bilincinin, müminin en önemli vasıflarından biri olduğunun vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Böylesi zor zamanlarda imkanı olan mümin kardeşlerimizin yalnızca zekat vermekle yetinmeyip infak anlayışıyla hareket ederek Yüce Allah'ın kendisine lütfettiği malını başkalarıyla cömertçe paylaşması, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirecek, sıkıntıları hafifletecek, bela ve musibetlerin kalkmasına vesile olacak, toplumsal dayanışmaya büyük katkıda bulunacak, kuşkusuz malını bereketlendirecek, nefsini yüceltip arındıracak ve kalbini huzurla dolduracaktır."