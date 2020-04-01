Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kıvanç Tatlıtuğ'dan açıklama: Test sonucumu bekliyorum, bilgilendirme yapacağım

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, hakkında ortaya atılan koronavirüse yakalandığı ve geceyi hastanede geçirdiği iddiaları üzerine yaptığı açıklamada "Gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum. Bilgilendirme yapacağım" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un dün akşam kendisini iyi hissetmediği ve bir hastaneye giderek muayene olduğu öğrenilmişti.

Tatlıtuğ’un hastaneye yatışı yapılırken, koronavirüs şüphesiyle incelemeye alındığı iddia edilmişti.

Söz konusu iddialar üzerine Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Tatlıtuğ, "Herkese merhaba, 15 gündür eşim ile evimizdeydik. Ancak bazı şikayetlerim üzerine geldiğim hastanede beni müşahede altına aldılar. Lütfen kaygılanmayın. Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum. Bilgilendirme yapacağım… Sağlıkla kalın" ifadelerini kullandı.

Herkese merhaba, 15 gündür eşim ile evimizdeydik. Ancak bazı şikayetlerim üzerine geldiğim hastanede beni müşahede altına aldılar.Lütfen kaygılanmayın.Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum. Bilgilendirme yapacağım.. Sağlıkla kalın — Kıvanç Tatlıtuğ (@kivanctatlitug) April 1, 2020

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