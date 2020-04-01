Soylu: Sefer sayıları yüzde 99 azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs önlemleri kapsamında şehirlerarası otobüs sefer sayılarının yüzde 99'un üzerinde azaldığını söyledi. Soylu, sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak, "Şu ana kadar aldığımız tedbirlerin karşılığını izliyoruz. Bunu yapmayacağız gibi bir şey söz konusu değil" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Polis Radyosu yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soylu, koronavirüs salgınına ilişkin yapılan provokatif paylaşımlara ilişkin, "2977 hesap hakkında işlem yapıldı. Yakalananlar, tutuklananlar var. Bu hesapların büyük bir bölümü yurt dışından yönetiliyor. Türkiye, bu süreci doğru yönetmesin istiyorlar" açıklamasında bulundu.

​Vatandaşlara 'Evde kalmaya devam' çağrısında bulunan Soylu, "2 Mart ve günlük rutin tarihleri karşılaştırarak aldığımız tedbirler ne ölçekte karşılık verdi kontrol ediyoruz. Yüzde 99'un üzerinde otobüs seferlerindeki yolcu azaldı. Özel arabalarda ciddi bir azalma var. Toplu taşıma kontrolümüzde, memnuniyetle söylüyorum. Yüzde 84 azalma var. Şehir içi trafik hafta sonu yüzde 85. Hafta içi yüzde 65'lerde düştü. Şehirler arası otobüs sefer sayıları yüzde 99'un üzerinde azaldı" diye konuştu.

'Vatandaşımız şu anda tedbirlere büyük ölçüde uyuyor'

Soylu, sokağa çıkma yasağıyla ilgili, "Çıktığımız programlarda bu tartışıldı. Veriler ile izah edilebilecek bir durum bu. Salgının yayılımı burada çok önemli. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı bu konuyu takip ediyor. Verilerin sokağa yansıması oldukça önemli. Dünya ne yapıyor? Biz nerede başarılıyız? Nerede onlar başarılı? Biz nerede başarılıyız? Hepsini değerlendiriyoruz. Tüm tedbirlerin karşılığını izliyoruz. Başarısızlık olsa elbette ki her türlü tedbir alınır. 'Şunu yapmayacağız, bunu yapmayacağız' diyemeyiz. Vatandaşımız şu anda tedbirlere büyük ölçüde uyuyor. Bu dönemde alışkanlıkların değişmesi de gerekiyor. Pazara çıktık, en az tezgahta temas sağlayarak dönmeliyiz. Deyim yerindeyse, koşa koşa gidip gelmeliyiz. Dışarıda bir işimiz var, hemen halletmeliyiz" ifadelerini kullandı.