Gazeteci Hakan Aygün hakkında suç duyurusu

Gazeteci Hakan Aygün hakkında sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyursunda bulunuldu.

Avukat Mustafa Doğan İnal, gazeteci Hakan Aygün hakkında suç duyurusunda bulundu.

İnal'ın avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Aygün'ün, 31 Mart'ta sosyal medya ortamında kişisel hesabından yaptığı paylaşımlarla 'alenen hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarını işlediği belirtildi.

Avukat Mustafa Doğan İnal, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle dalga geçerek, bir takım kelime oyunlarıyla, harflerin/kelimelerin yerlerini değiştirerek Müslüman kesimin birinci önceliklerinden olan kitabı/ayetlerini aşağıladığı gerekçesiyle Hakan Aygün hakkında suç duyurusunda bulundu pic.twitter.com/8EqsVvbVVK — KENAN KIRAN (@kenan_kiran) April 1, 2020

​Aygün'ün şikayete konu paylaşımında "IBAN suresi ayet 1, Ey IBAN edenler... Biz size ayrı bankalardan IBAN numaraları verdik ki IBAN edesiniz diye. Hiç şüphesiz ki ahiret gününde IBAN edenle IBAN etmeyenler ayrılacaktır" yazdığı belirtilen dilekçede, düşünceleri ifade etme ve eleştiri hakkı sınırlarının ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı, gerçek dışı, suça teşvik ve iftira niteliği taşıyan ifadelerle halkın bir kısmının benimsemiş olduğu dini değerleri karalamaya yönelik bu asılsız ve mesnetsiz ithamların kabulü ve hoş görülmesinin hukuken mümkün olmadığı aktarıldı.

Kamu davası açılması talep edildi

Aygün'ün bu eylemleri ile Anayasa ve uluslararası sözleşmelerce güvence altına alınan, kişinin maddi ve manevi değerlerinden oluşan toplum nezdindeki şeref ve haysiyeti ile itibarını korumaya yönelik TCK'nın ilgili maddelerinde hükmü bulunan 'hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarını işlediği değerlendirilen dilekçede, Aygün hakkında TCK'nın eylemine uyan maddeleri gereğince cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılıp kamu davasının açılması talep edildi.