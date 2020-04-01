Karamollaoğlu: Belediyelerin yardım kampanyasını engellemek, mücadeleyi siyasi hesaplaşmaya çevirme olarak gözükür

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, belediyelerin yardım kampanyasının İçişleri Bakanlığı'nca durdurulmasına ilişkin olarak “Belediyelerin yardım kampanyalarını, 'devlet içinde devlet oluşturuluyor' mantığı ile engellemek, böylesine önemli bir mücadeleyi siyasi hesaplaşmaya çevirme olarak gözükür" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kişisel Twitter hesabında gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

“Şimdi daha fazla birlik ve beraberliğe, istişare ve diyaloğa ihtiyacımız var. Herkes elini taşın altına koymalı kendi çapı ve sorumluluğu kapsamında milletimize yardımcı olmalıdır" diyen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Belediyelerin yardım kampanyalarını, 'devlet içinde devlet oluşturuluyor' mantığı ile engellemek, böylesine önemli bir mücadeleyi siyasi hesaplaşmaya çevirme olarak gözükür. Yardımı sadece ben yaparım, başka kimse yapamaz anlayışı hizmeti değil partizanlığı gösterir.

Bu çerçevede Belediyelerin yardım kampanyalarını, “devlet içinde devlet oluşturuluyor” mantığı ile engellemek, böylesine önemli bir mücadeleyi siyasi hesaplaşmaya çevirme olarak gözükür. Yardımı sadece ben yaparım, başka kimse yapamaz anlayışı hizmeti değil partizanlığı gösterir. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) April 1, 202

Geldiğimiz noktada zor durumda olan milletimize uzanacak her eli, her iyilik çalışmasını kıymetli buluyoruz, ancak vatandaşımızın istediği yere yardım yapmasının engellenmesini ise asla doğru bulmuyoruz. Hayırda yarışmak lazım, yapılanları engellemek değil.

Herkes taşın altına elini koymalı, her türlü fedakârlığı yapmalıdır. Derhal bu yanlış adımdan vazgeçilmeli ve bütün enerji bu süreci beraber atlatmak için harcanmalıdır.

İçinde bulunduğumuz bu ciddi krizde dahi ayrışmayı, kutuplaşmayı körükleyen siyasi hesap sahipleri bilmeli ki bu tavır hem tarih önünde hem de millet vicdanında mahkûm olacaktır. Gün siyasi hesap yapılacak gün değildir."