Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan ve Putin, Rus-Türk anlaşmalarının uygulanması da dahil olmak üzere İdlib ve Suriye konusunda kapsamlı görüş alışverişinde bulundu.

Erdoğan ve Putin Kovid-19 salgınıyla ilgili durumu ele aldı, enfeksiyonla mücadele için alınan önlemler konusunda birbirlerini bilgilendirdi.

Kremlin: Putin ve Erdoğan İdlib’deki istikrarın sağlanması ile ilgili anlaşmaların uygulanmasını ele aldı

Kremlin basın dairesi, Rusya lideri Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telefonda görüşerek İdlib’deki istikrarın sağlanması ile ilgili anlaşmaların uygulanmasını ele aldıklarını bildirdi.

Görüşmenin Türk tarafının girişimi ile yapıldığı belirtilen açıklamada, Putin ve Erdoğan’ın İdlib’deki istikrarın sağlanması konusunda yapılan anlaşmaların uygulanmasını ele aldıkları ifade edildi.

Açıklamada, “İdlib bölgesindeki durumun istikrara kavuşturulması için 5 Mart 2020 tarihli Rus-Türk anlaşmalarının uygulanması dahil olmak üzere Suriye çözüm süreci ile ilgili konularda ayrıntılı görüş alışverişine devam edildi. Libya’daki meselelere de değinildi” ifadelerine yer verildi. Ticari ve ekonomik işbirliğine vurgu yapılarak ikili gündemdeki bir dizi güncel konunun da ele alındığı belirtilen açıklamada, temasların çeşitli düzeylerde devam ettirilmesi konusunda anlaşma sağlandığı vurgulandı.

Koronavirüs salgınının yayılması ile ilgili durumun da değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, iki liderin enfeksiyonla mücadele kapsamında alınan önlemler konusunda birbirlerine bilgi aktardıkları, özellikle Türkiye’de bulunan Rus vatandaşlarının yurtlarına dönüşlerinin sağlanması ile ilgili işbirliği meselesine vurgu yapıldığı kaydedildi.