Kıvanç Tatlıtuğ'dan açıklama: Koronavirüs testim negatif çıktı

Eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile Kemerburgaz’da orman içinde bulunan evlerinde sosyal izolasyondayken koranavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kıvanç Tatlıtuğ'un test sonucu belli oldu. 36 yaşındaki oyuncunun koronavirüse yakalanmadığı anlaşıldı.

'Zatürre tespit edildi'

Tatlıtuğ, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile geldiğim hastanede, yapılan tetkikler sonucunda akciğerimde küçük bir alanda zatürre odağı tespit edildi. Bununla ilgili olarak takip ve tedavi altına alındım. Bugün Covid-19 test sonucumun negatif geldiğini öğrendim" dedi.

Yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile geldiğim hastanede, yapılan tetkikler sonucunda akciğerimde küçük bir alanda zatürre odağı tespit edildi. Bununla ilgili olarak takip ve tedavi altına alındım.

Bugün Covid-19 test sonucumun negatif geldiğini öğrendim. — Kıvanç Tatlıtuğ (@kivanctatlitug) April 1, 2020

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