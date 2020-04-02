Manisa'da seyir halindeki tuvalet kağıdı yüklü TIR alev aldı

Alınan bilgiye göre, İzmir istikametine gitmekte olan Savaş Çalık idaresindeki 42 HC 338 plakalı tuvalet kağıdı yüklü TIR, İzmir-Ankara Karayolu Salihli Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Yangını fark ederek aracını yol kenarına park eden sürücü Çalık, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını 1 saatlik çalışma sonucu söndürürken, TIR'da hasar oluştu.

Yangın nedeniyle İzmir-Ankara Karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, soğutma çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.