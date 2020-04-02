Varank: Kovid-19 Platformu altında 7 aşı projesi yer alıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Ankara’da 'Kovid-19 Türkiye Platformu' koordinasyonunda gerçekleştirilen 'Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı'nda konuşuyor.
Varank'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Kovid-19 Platformu altında 7 aşı projesiyle kimyasal ve biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 ilaç geliştirme projesi yer alıyor.
- Ülkemizde aşı ve ilaç konusunda önemli yetkinlikler var. Çok hızlı netice alabileceğimiz yenilikçi yaklaşımlar belirlendi.
- Bu süreçte emekçilerimizin işini kaybetmemesi, hanelerin gelir seviyesinin korunması kırmızı çizgimiz.
- Gerekirse bakanlığımızın tüm kaynaklarını bu iş için kullanmamızın önünde hiçbir engel yok.
Ayrıntılar geliyor.
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