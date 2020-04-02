Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 87 yaşında hayatını kaybetti.
Haberi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen sosyal medya hesabında duyurdu.
Bizlerin ve binlerce meslektaşımızın yetişmesinde çok büyük katkıları olan, onbinlerce kritik hastanın tanısını koyan Sevgili hocamız Prof.Dr.Feriha Öz’ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.Hocamızın mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/8Wy2h8Lbt9— M.Sait Gönen (@drsgonen) April 2, 2020
Gönen, "Bizlerin ve binlerce meslektaşımızın yetişmesinde çok büyük katkıları olan, onbinlerce kritik hastanın tanısını koyan Sevgili hocamız Prof. Dr. Feriha Öz’ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hocamızın mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pataloji Ana Bilim Dalı'ndan emekli çok kıymetli Hoca’mız Prof. Dr. Feriha Öz’ü Covid 19 nedeniyle kaybettik. Hepimizin başı sağolsun. pic.twitter.com/SqjThzlbtx— İstanbul Tabip Odası (@istabip) April 2, 2020
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)