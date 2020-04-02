Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Bizlerin ve binlerce meslektaşımızın yetişmesinde çok büyük katkıları olan, onbinlerce kritik hastanın tanısını koyan Sevgili hocamız Prof.Dr.Feriha Öz’ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.Hocamızın mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/8Wy2h8Lbt9