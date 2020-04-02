İzmir Tabip Odası Başkanı: İzmir'de 918 vaka tespit ettik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki koronavirüs vaka sayısının 853 olduğunu açıkladı. İzmir Tabip Odası Başkanı Funda Barlık Obuz, bakanlığın sadece testi pozitif çıkanları açıkladığını, kendilerinin ise 918 vaka tespit ettiklerini belirtti.

İzmir Tabip Odası Başkanı Funda Barlık Obuz, İzmir'deki Kovid-19 vaka sayısının Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığından fazla olduğunu belirtti.

Bakan Koca, illere ilişkin de sayılar verdiği açıklamasında, İzmir’de 853 korona virüsü vakası olduğunu, 18 kişinin yaşamını yitirdiği belirtmişti.

Koca’nın açıklamalarını değerlendiren İzmir Tabip Odası Başkanı Obuz, 918 vaka tespit ettiklerini ve bunun 100’nün sağlık çalışanı olduğunu belirtti.

Gazete Duvar'ın haberine göre, "Bakanlığın açıkladığı veri sadece testleri pozitif kişilere yönelik" diyen Obuz, bu nedenle ildeki vakaların daha yüksek olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

Sağlık çalışanlarının malzeme sıkıntısının giderilmeye başladığını açıklayan Obuz, "Devlet iş yerleri ve fabrikalardaki çalışmama koşullarını da sağlayabilirse, katı bir şekilde hareketlilik azaltılabilirse önemli bir mesafe kat edilebilir” dedi.