İBB'den tartışma yaratan 'otobüste yoğunluk' görüntüleriyle ilgili açıklama: Yolcular o hattı ilk kez kullandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 Mart Pazar günü sabah 06.00'da Kağıthane-Kabataş seferini yapan 62 no'lu ve B-1530 numaralı otobüsteki yolcu yoğunluğuyla ilgili açıklama yaptı. Fotoğrafı çeken ve paylaşan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunan İBB, seferdeki pek çok kişinin 62 no'lu hattı ilk defa kullandığını açıkladı.

İstanbul'da koronavirüs önlemlerine karşın toplu taşımada yoğunluk yaşandığı iddialarını gündeme getiren fotoğraflarda yer alan yolcuların önemli bölümünün söz konusu seferleri normalde kullanmadıkları ortaya çıktı.

İstanbul'da 29 Mart Pazar günü sabah 06:00'da Kağıthane-Gültepe-Kabataş hattında yaşanan sıra dışı yoğunluğu araştıran İBB, seferin dijital verilerini açıkladı.

Fotoğrafı çeken ve sosyal medyada paylaşan kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunan İBB, açıkladığı yeni verilerde, seferdeki pek çok kişinin 62 no'lu hattı ilk defa kullandığını belirtti.

BELBİM’in yaptığı tespite göre, pazar sabahı B-1530 numaralı otobüse binen yolcuların yüzde 26'sının rutin olarak bu hattı kullanmayanlardan oluştuğu belirtildi (yılbaşından bu yana 5 kez ve 5’ten az). Yüzde 18.6’sı ise pazar günü bu otobüs hattını ilk kez kullandı.

SoL Haber Portalı'nın aktardığı haberde, BELBİM’in yaptığı bir diğer tespite göre, bahsi geçen hatta aynı gün (pazar) diğer saatlerde yüzde 56 yolcu azalması olmasına rağmen, söz konusu seferde yüzde 19 artış tespit edildi.

'En yoğun saatten bile daha yoğun'

BELBİM’in dijital veriler üzerinden yaptığı tespitlere göre, daha önce kamuoyu ile videosu da paylaşılan B-1530 kapı numaralı otobüsün, 29 Mart 2020 Pazar günü 06-07 saatleri içindeki seferi ile ilgili şu bulgulara ulaşıldı:

1- 29 Mart Pazar sabahı B-1530 kapı numaralı otobüsün, tüm sabah saatleri seferlerinde bir önceki haftaya göre yüzde 56 yolcu azalması yaşanmışken, o sabah saat 06-07 arası tam aksine yüzde 19.72 yolcu artışı gözlemlendi.

2- Bu hatta, 29 Mart günü 07-12 saatler arasında saat bazında ortalama 41 yolcu taşınmışken, aynı gün 06-07 arasında 85 yolcu taşındı.

3- Önceki haftalarda pazar günleri 06-07 saatleri, yoğun saat olarak en az yoğun 16. ve 17. sıradayken, 29 Mart tarihinde 3. sıraya yükseldiği görüldü.

4- Bu seferdeki yolculardan, yüzde 26'sının rutin olarak bu hattı kullanan yolcu olmadığı (yılbaşından bu yana 5 kez ve 5’ten az), yüzde 18.6'sının da pazar günü ilk kez kullandığı tespit edildi.