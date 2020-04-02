İzne çıkan mahkum geri döner mi?

Milliyet’ten Önder Yılmaz infaz teklifine “mahkuma korona izni” düzenlemesinin nasıl girdiğinin izini sürdü.

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cinsel suçlar, uyuşturucu ve kadına yönelik şiddet suçları gibi suçların koşullu infaz indirimi ile denetimli serbestlik kapsamına girmemesi yönündeki kararlı tutumu üzerine, dışarı çıkacak mahkumların sayısının oldukça azalacağı tespiti yapıldı. Tekliften yaklaşık 40 bin kişinin yararlanabileceği, bunun da “cezaevlerini rahatlatma, salgından koruma” amacını karşılayamayacağı değerlendirildi. Açık cezaevlerindekilerin izne çıkarılmasıyla ilave 50 bin kişinin daha düzenleme kapsamına gireceği, bunun da ciddi bir rahatlama yaratacağı tespiti yapıldı.

'Hiçbir mahkum firarı göze alamayacak'

Bu arada “Çıkan mahkûm geri döner mi?” sorusu tartışmaya açıldı. Adalet Bakanlığı yetkilileri açık cezaevindeki mahkumların üç ayda bir “bir haftalık” izin kullandığını anımsatarak, bir yılda izin hakkını kullanan 125 bin mahkumdan sadece 200’ünün firar girişimi olduğunu, hiçbir mahkumun firarı göze alamayacağını dile getirdi.

Buna rağmen teklife “izne çıkan mahkumların geri dönmeme ihtimaline karşı” frenleyici tedbir kondu. “Firar edenler veya başka bir fiilden dolayı haklarında tutuklama kararı verilenler kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilirler” hükmü teklife eklendi. Ayrıca izinden iki günden fazla süre geçtikten sonra dönenlere bir yıla kadar hapis cezası da teklife eklendi.

Tunç: Kimse yakmaz

İnfaz teklifinin görüşüleceği TBMM Adalet Komisyonu’nu yönetecek olan Başkanvekili ve Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada “Mahkumlar elbette dönecek. Kim sonuna gelmiş cezasının infazını yakmak ister. Zaten izindeki süre mahkumiyetlerinden de düşecek” dedi. İnfaz yasa teklifinin komisyondaki görüşmeleri yarın başlayacak.