Didem Arslan'dan Çilingiroğlu'na: ABD'de sırça köşkünde yaşıyor, buradaysa Taşçıoğlu gibi 10 misli hekimler şehit oluyor

Habertürk'te yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programının moderatörü Didem Arslan Yılmaz, kendisine yeterince söz verilmediğini öne sürerek programdan ayrılan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu ile ilgili tartışmalara konuşma sürelerini aktararak yanıt verdi.

Habertürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programının dünkü bölümünde Kaliforniya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, kendisine yeterince söz verilmediğini iddia ederek sunucu Didem Arslan Yılmaz'a tepki göstermiş, programı terk etmişti.

Sözünün sürekli kesildiğini söyleyen Çilingiroğlu, "Bilim Kurulu'nuz ne yapacaksa yapsın, Türkiye'den bu yüzden kaçtım" diyerek canlı yayını terk etmişti.

Bugün açıklama yapan Didem Arslan Yılmaz, Çilingiroğlu ile ilgili tartışmalara konuşma sürelerini ekrana getirerek yanıt verdi.

Didem Arslan Yılmaz'dan "Habertürk'te sözüm kesildi" deyip yayını terk eden Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'na konuşma süreleriyle cevap: "İzleyin, takdir sizin" pic.twitter.com/z3GBAP6Q5p — Habertürk TV - #HayatEveSığar 🏡 (@HaberturkTV) April 2, 2020

Çilingiroğlu'nun 45 dakika konuşarak diğer konuklardan daha fazla süre aldığını söyleyen Yılmaz, "Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu ABD'den katıldı. Sözünün kesildiğini söylemişti, konuşması 45 dakika. Erdoğan'la ilgili konuştuğunda sesini kesmedim" dedi.

'ABD'de sırça köşkünde yaşıyor'

Açıklamasının devamında Çilingiroğlu'na tepki gösteren Yılmaz, "Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu Türkiye'yi terk edip 27 yıldır ABD'de sırça köşkünde yaşıyor. Burada Prof. Cemil Taşçıoğlu gibi ondan 10 misli değerli hekimler şehit oluyor. 600'ü enfekte olmuş durumda. Türkiye'yi sevme konusunda buradaki hekimlerimize kimse oralardan, ABD'den ders vermeye kalkmasın" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, "Ama hangi ruh halinde olduğunu bilemediğim Çilingiroğlu buna rağmen yayını terk ettiyse oturup ağlayacak halimiz yoktu" dedi.

"Yayını izleyenler iftira olduğunu anlayacaklardır"

Didem Arslan, Çilingiroğlu'nun hükümeti öven sözleri nedeniyle tartışma çıktığı iddialarını yalanlayarak, "Bazı sosyal medya trolleri hükümeti övücü ifadeler kullandığı için kavga ettiğimizi ileri sürerek şahsıma saldırmışlar. Dün akşamki yayını izleyenler, bunun iftira ve yalan olduğunu kolayca anlayacaklardır" sözlerini kullandı.

Türkiye’nin Nabzı’nda dün konuşma süreleri aynen şöyle:

45 dk. Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu

20 dk. Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan

18 dk. Prof. Dr. İlyas Dökmetaş

12 dk. Prof. Dr. Derya Uludüz... En fazla kimin konuştuğu ortada. Trollere ise hiç eyvallahım yok. Hadi başka kapıya. — Didem Arslan Yılmaz (@arslandidem) April 2, 2020

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