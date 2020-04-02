Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 356'ya yükseldi: Toplam vaka sayısı 18.135

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 79 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 356'ya ulaştığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 456 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, vaka sayısının 18 bin 135'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanı Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Test sayımız düne göre 4.000’in üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların %82’sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici” ifadelerine yer verdi.

Test sayımız düne göre 4.000’in üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların %82’sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici.



🔍 https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/hQ1wSitTIQ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 2, 2020

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