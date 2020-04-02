İletişim Başkanlığı: Milli Dayanışma Kampanyasında şimdiye kadar 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı

İletişim Başkanlığı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şimdiye kadar 846 milyon 606 bin 155 TL bağış toplandığını açıkladı.

Paylaşımda, "Milli Dayanışma Kampanyası, milletimizin tam desteğiyle devam ediyor. Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere şu ana kadar 846 milyon 606 bin 155 lira bağış yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.