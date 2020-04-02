Sağlık Bakanı Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile görüştü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca telekonferans görüşmesi yaptı. Koca görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurarak görüşmeye ilişkin "Avrupa'da pandemi politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirttik. Sn. Kluge, veri paylaşımına değindi, DSÖ'nün Türkiye'nin uygulamasını emsalsiz bulduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ Avrupa Bölge Direktörü Sn. Hans Kluge ile telekonferans görüşmesi yaptık. Avrupa’da pandemi politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirttik. Sn. Kluge, veri paylaşımına değindi, DSÖ’nün Türkiye’nin uygulamasını emsalsiz bulduğunu söyledi. pic.twitter.com/ZIcljLGIyV— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 2, 2020
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