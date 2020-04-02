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    Valilerden 'PTT'ye gitmeyin' çağrısı: Sosyal yardımlar evlere gönderilecek

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    İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çok sayıda illerin valileri, vatandaşlara sosyal mesafe uyarılarını tekrarlayarak, sosyal yardım ödemeleri için PTT'ye gitmemeleri çağrısında bulundu.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak olan 1.000 liralık yardımın, yarından itibaren evlerde teslim edileceğini duyurdu.

    Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' ile duyurduğu, koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere 1.000 lira nakit sosyal yardımı, yarın 10.00'dan itibaren ailelerimize evlerinde teslim edeceğiz. PTT'ye gitmeye gerek yok." ifadelerini kullandı.

    Ankara Valisi Vasip Şahin, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan 1000'er liralık yardımların yarından itibaren hak sahiplerinin adreslerine teslim edileceğini bildirdi.

    Twitter hesabından paylaşımda bulunan Şahin, şunları kaydetti: "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından yapılan 1000 liralık yardımlar, yarından itibaren kaymakamlıklar tarafından vatandaşlarımıza adreslerinde teslim edilecektir. Vatandaşlarımızın PTT şubelerine gitmelerine gerek yoktur." 

    ​Bursa'da, ihtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla kendi ikametlerinde yapılacak. Bursa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunun toplantısında, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşlara yapılacak nakdi ödemelerin yarın saat 10.00'dan itibaren PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla ikametlerinde yapılması kararlaştırıldı.

    Uygulamanın ilçelerde etkin uygulanabilmesi için yardım yapılacak kişilerin adres bilgilerine göre emniyet, jandarma ve PTT görevlileri arasında dağıtım yapılması gerektiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Dağıtımda görev alacak kolluk görevlileri, bekçiler ve PTT görevlilerin belirlenerek mutemet olarak görevlendirmelerinin yapılmasına ve hak sahiplerine ikametlerinde yapılacak ödemelerin kaymakamlıklarca oluşturulacak ekiplerin mutemetliği yoluyla yapılmasına karar verilmiştir." Ayrıca Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli olanların bu kapsamda görevlendirilmemesine karar verildi. 

    Hatay'da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde verilen hane başı 1000 liranın PTT şubeleri önündeki yoğunluk nedeniyle evlere teslim edileceğini duyurdu. 

    Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, söz konusu yardımın 1 Nisan itibarıyla PTT aracılığıyla vatandaşlara ulaştırıldığı hatırlatıldı. PTT şubelerinde yaşanan yoğunluk dolayısıyla sosyal mesafenin korunamadığı belirtilen açıklamada, "Bu özel döneme ait sosyal mesafenin korunamaması sağlık için risk oluşturacağı kanaatine varıldığından, ödemelerin 3 Nisan tarihi itibariyle PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk kuvvetleri aracılığıyla kendi ikametlerinde yapılacaktır." ifadesine yer verildi. 

    Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki destek ödemelerinin hak sahiplerine evlerinde yapılacağını duyurdu. 

    Vali Güzeloğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahibi ailelere ödenen 1000'er liralık nakdi yardımın evlerine ulaştırılacağını, bu nedenle PTT şubelerine gitmeyerek evlerinde beklemeleri gerektiğini aktardı. 

    ​Kayseri ve Sivas'ta, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında verilen hane başı 1000 lira destek, PTT şubelerinde yoğunluk oluşmaması için evlerde teslim edilecek.

    Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, söz konusu yardımın 1 Nisan itibarıyla PTT aracılığıyla vatandaşlara dağıtılmaya başlandığı hatırlatıldı.

    PTT şubelerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle ödemelerin yarından itibaren evlerde yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "1 Nisan'dan itibaren dağıtılmaya başlanan hane başı 1000 lira tutarındaki ödemelere ilişkin, vatandaşlarımızın aynı anda PTT şubelerine gitmesi nedeniyle yoğunluk oluşmaması ve bu özel döneme ait yakın temas içinde bekleme görüntülerinin meydana gelmemesi, bulaşıcılığı hızlı ve yüksek olan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamda vatandaşlarımız açısından ciddi risk oluşmaması için ödemeler, vatandaşlarımıza yarından itibaren PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk kuvvetleri aracılığıyla ikametlerinde yapılacaktır." 

    Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımız tarafından sosyal destek kapsamında ilimizde dağıtımına başlanan hane başı 1000 liranın, yarından itibaren vatandaşlarımızın evlerine ulaştırılması sağlanacaktır. Hemşehrilerimizin PTT şubelerine gitmemelerini, evlerinde beklemelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

    ​Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahibi ailelere ödenen 1000'er liralık nakdi yardımlar, Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla evlere gidilip teslim edilecek. Valilikten yapılan açıklamada, Bakanlıkça yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kentteki 6 bin 631 aileye 1000'er liralık nakdi yardımların ödenmesine başlandığı bildirildi.

    Valilikçe alınan tedbirler kapsamında, PTT şubesi ve kamu bankalarının ATM'lerinin önünde oluşan yoğunluktan dolayı ödemelerin ekipler tarafından evlere ulaştırılacağı ifade edilen açıklamada, nakdi yardımın Vefa Sosyal Destek Grubunca vatandaşların adreslerine ulaştıracağı aktarıldı. Açıklamada, vatandaşların PTT şubeleri ile kamu bankalarına başvuru yapmamaları da istendi.

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