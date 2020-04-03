İtalya ve İspanya’ya tıbbi yardımı değerlendiren Rus uzman: Türkiye büyük sorumluluk üstlendi

Türkiye’nin İtalya ve İspanya’ya tıbbi yardım göndermesini değerlendiren Rus uzman Doç. Vladimir Avatkov, "Türkiye gittikçe daha fazla dünya çapında bir güç olabileceğini gösteriyor" dedi.

Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nün kıdemli araştırma görevlisi Vladimir Avatkov, Türkiye’nin yeni tip koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler olan İtalya ve İspanya’ya gönderdiği tıbbi yardımın öneminin altını çizdi.

Avatkov, Sputnik’e açıklamasında, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Türkiye gerçekten de uluslararası toplumun aktif bir üyesi olduğunu gösteriyor. Gittikçe daha fazla dünya çapında bir güç olabileceğini gösteriyor. Bu sadece eskiden olduğu gibi hırsları açısından değil, aldığı sorumluluk açısından böyle. Türkiye kendini dünya çapında bir güç olarak görüyor ve böyle bir güç kuşkusuz sadece hak ve hırslar değil aynı zamanda önemli sorumluluk anlamına geliyor. Rusya ve Türkiye, koronavirüse karşı mücadelede dünyaya oldukça aktif şekilde yardım ediyor, başta İtalya olmak üzere diğer ülkelere uzmanlarını ve yardım malzemelerini gönderiyor.”

Avatkov, “Türkiye bu eylemleriyle uluslararası arenadaki büyük rolüne ve büyük sorumluluk almaya hazır olduğuna işaret ediyor” diye vurguladı.