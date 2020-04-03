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12:50 03 Nisan 2020
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    Kılıçdaroğlu: Sadece CHP'li belediyelerin yardım toplaması engelleniyor

    © AA / Güven Yılmaz
    Türkiye
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1969)
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202004031041747176-kilicdaroglu-sadece-chpli-belediyelerin-yardim-toplamasi-engelleniyor/

    FOX TV’de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programının konuğu olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, belediyelerin bağış toplamasının Valilik iznine bağlanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Bunu sadece CHP’li belediyeler için söylüyor aslında" dedi.

    Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

    - Başlangıçta vatandaşlara 65 yaş ve üstü sokağa çıkmasın dendi. Bu yanlıştı. 65 yaş ve üstü kişiler evden çıkmayacak ama onun çocuğu çıkacak işini yapacak eve gelince zaten bulaştıracak. Bu akıl dışı uygulamaları anlamak mümkün değil. Mecbur çıkacak insanlar sokağa. Evine ekmek getirecek. Evinizde kalın biz halledeceğiz denmeliydi, bunlar denmedi.

    'Bilim Kurulu'nun kararlarına uyulmadı'

    - Stratejinin üç ayaklı olmalıydı. Sağlık konusunda Bilim Kurulu ne karar veriyorsa ona uyacaktınız.  Alınan kararlara uyulmadı. Evde kal dendi, sonra herkes evde kalsın diye bir kampanya başlatıldı. Evde tut kampanyası açılması gerekiyordu. Bu kampanyanın getirdiği bir şey oldu. Çok sayıda kişi işsiz kaldı.

    - Sadece Cumhurbaşkanlığı kararı ile kapatılan iş yeri sayısı 144 bin 690. Sizin en azından 3 ay ya da bu iş sona erdikten sonra, burada çalışan işçilerin asgari ücretlerini ben ödeyeceğim denilmeliydi. İşsizilik fonunda 130 milyar lira para var. Gündelikçi kadınlar var evlere gidiyorlar, bunlar için önlem alın dedik. Hiçbir önlem alınmadı.

    ​- Kapatılan iş yerleri için de senin 3 ay kiranı ben ödeyeceğim denmeliydi. Dolayısıyla kişi evine rahat kapanabilirdi. Bunlar yapılmadı, bunlar yapılabilseydi daha iyi bir tablo ortaya çıkacaktı.

    'Yardım kanunu ayrı, belediye kanunu ayrı'

    - Çağrı yaptım, ekonomik sosyal konseyi toplayın dedim. Yardım kanunu ayrı. Belediye kanunu ayrı. Belediyelerin hizmetleri var, hizmetlerden biri de bağışlardır. Belediye kanunlarında yer alıyor, bağışları alma yükümlülüğü var. Belediye hizmet yapar, bu belediyenin görevidir. Her belde başkanı kendi sınırları içerisinde huzurlu insanları görmek ister.

    -  Bunu sadece CHP’li belediyeler için söylüyor aslında. AKP’li belediyeler de yapıyor. Birisi gelip yardım yapmak istiyorsa, ararım belediyeyi yardım yapmak istiyorum derim.

    'Kanal İstanbul hayalinden vazgeçmek gerek'

    - Fedakarlık elbette yapılacak ama sorun şu, fedakarlığı kim yapacak? Fedakarlığı yapacak olan devletten milyon dolarlar ile ihale alanlar yapacak. İsrafın önlenmesi lazım, Kanal İstanbul hayalinden vazgeçmek gerek.

    - Sokağa çıkma yasağı ilan edilince kahveci bakıyor ki, gelen sayısı üçü dördü geçmiyor. Çalışan üç kişiden ikisine diyor ki, sizin işine son vermek zorundayım. İki kişi diyor ki, bize maaş verin, ağlıyor. Kahveci diyor ki, tamam sizin ikinize bir maaş veriyorum. O kahveci bugün kapandı.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1969)
    Etiketler:
    Bağış, Yardım kampanyası, Belediye, Kanal İstanbul İdaresi Başkanlığı (KİB), Kanal İstanbul Projesi, Kanal İstanbul, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
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