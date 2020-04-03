Alo Fetva'ya koronavirüs soruları: Kolonya abdest bozar mı? Üç kere cuma namazı kılınmadığında dinden çıkılır mı?

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, 'Alo Fetva' hattına koronavirüsle ilgili birçok soru geldiğini söyledi. Hattı arayanlar, 'Üç kere cuma namazı kılınmadığında dinden çıkılır mı?', 'Kolonya abdest bozar mı?' gibi sorular sordu.

Koronavirüsün Türkiye'de de yayılmasıyla birlikte İstanbul Müftülüğü'nün 'Alo Fetva' hattına da en çok bu konuda sorular geliyor.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, "Mesela kolonya ve benzeri temizleyici maddelerin abdesti bozup bozmayacağıyla alakalı çok soru alıyoruz. Kolonya uçuşkan bir maddedir ve bu yönüyle dönüşüme yani istihaleye uğramaktadır, dolayısıyla da abdesti bozmamaktadır" dedi.

'Cenaze risk oluşturuyorsa hiç yıkamadan defnedilebilir'

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, koronavirüsten ölenlerin defin işlemlerinin nasıl yapılacağı ile ilgili de konuşan Maşalı, şunları söyledi:

"Cenaze risk oluşturuyorsa hiç yıkamadan defnedilebilir. Aynı şekilde kefenlenmesi bir risk oluşturuyorsa ceset torbası ile ve hatta tabutla defnedilebilir. Dolayısıyla riski sıfıra indirecek şekilde bir uygulamaya gidilmelidir. Cenaze namazları da yine cenazenin defnedileceği yerde bulaşma riskini ortadan kaldıracak şekilde ve namaza iştirak edenlerin de sosyal mesafeye riayet etmesi şartıyla kılınması gerekmektedir."

'Cenaze taziyesini nasıl yapacağız?'

Maşalı, 'Alo Fetva' hattına gelen diğer soruları da şöyle sıraladı: