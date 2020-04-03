İmamoğlu: İstanbul Büyükşehir Belediyesi devletin ta kendisidir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni tip koronavirüs salgınından mağdur olanlara yapılacak desteklerle ilgili açıklama yaptı.

İmamoğlu, "Sizlerden gelen ayni katkılar, bağışlar ve belediyemizin olanaklarıyla yardım paketlerini hazırlamaya başladık. Önümüzdeki hafta 500 bin koli yardım paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazır hale gelecek" dedi.

Sizlerden gelen ayni katkılar, bağışlar ve belediyemizin temin ettiği yardım paketleri hazır. Önümüzdeki hafta İBB olarak, 500 bin koli yardım paketini yola çıkmaya hazır hale getireceğiz. https://t.co/1VYQ3UhpcQ — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 3, 2020

​Dünya'dan Özkan Randa'nın haberine göre, yardım paketlerinin hazırlandığı alanda açıklama yapan İmamoğlu, tüm vatandaşlardan, kurumlardan gelen bağışların kolilendiğini, tulumundan maskesine kadar bütün hijyen hazırlıklarının yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Gelen yardımlara göre tasnifleri yapılarak bunların paketlenmesi sağlanıyor. Bizden yardım isteyen vatandaşlarımızın sayısı neredeyse 100 bine doğru koşuyor. Bu, yüz binlerce insanın günübirlik işinden olması ve şu anda işsiz kalması en büyük etken. Temel duruşumuz dört kişilik ailenin 15 günlük ihtiyacına katkı sunabilmek."

'Devlet eliyle insanlarına katkı sunma konusunda kimsenin fetva sunmasına gerek yok'

İmamoğlu, 30 saat içinde 12 bin 500'ü aşkın kişinin nakit desteği yaptığını ve yeni başvuran 9 bin 500'e yakın kişiye, kartlara 300'er ve 600'er lira yükleme yaparak pazartesiden itibaren teslim etmeye başlayacaklarını belirtti.

İstanbul’da kimseyi darda ve açıkta bırakmayacağız.



Sosyal yardım taleplerine daha hızlı yanıt verebilmemiz için, ihtiyaç duyan İstanbullu hemşehrilerim bu web sayfamızdaki formu doldurarak İBB’ye ulaşabilirler. #BirlikteBaşaracağız https://t.co/uOws1IbHgg — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 3, 2020

​İBB Başkanı, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız ayni ve nakdi yardım yapmaya devam edebilir. Belediyemizin iletişim hatları açıktır. İstanbul'da 230 bin aileye sosyal yardım yapıyoruz. Bu sosyal belediyeciliğin en önemli kurallarından birisi. Bu yeni dönemde ilave 100 bin insan başvurdu. Şu anda 2020 yardım bütçemiz 400 milyon lira civarındaydı. Biz onu kanuni haklarımızı kullanarak 775 milyona kadar çıkartabiliyoruz. Ancak daha fazlasına ihtiyaç duyacağımızı öngörüyoruz. Bunu ancak meclis kararıyla değiştirebiliyoruz, çünkü bütçenin yüzde 3'ünü aşamıyoruz. Bu konuda da hazırlıklarımız var. Olağanüstü meclis hazırlığımız var. Burada bu yetkimizi alarak vatandaşlarımıza destek olmaya, bütçemizi buna göre revizyon etmeye devam edeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Anayasa'nın öngördüğü şekliyle devletin ta kendisidir. Devlet eliyle insanlarına katkı sunma konusunda kimsenin fetva sunmasına gerek yoktur. İBB, 16 milyon insanın kurumu. Bu zor günlerde alan elin veren eli görmediği sizin o vicdanınız ve sıcacık eliniz olacak."

'Vakıfbank'ta 900 bin liramız duruyor'

İmamoğlu, destek kampanyasıyla ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı bağış kampanyasından önce, yola çıktığımız bağış kampanyasında 2 bin 100 kişinin para yatırdığı Vakıfbank'ta hala 900 bin liramız duruyor. Devletimizin yetkililerine de bu yanlıştan dönülmesi konusunda uyarımızı yaptık. Yanlıştır bu. Bu baskıyı ortadan kaldırın ve devlet bankası olan Vakıfbank'a da Türkiye hukukuna, maliye hukukuna uygun şekilde davranmasını ve ne Vakıfbank'a ait ne de bize ait olan, bağış yapan insanların, ihtiyacı olan insanlara erişmek zorunda olduğu 900 bin lirayı bugün mesai bitmeden hak ettiği şekilde belediyenin kullanması ve vatandaşlarımıza pazartesiden itibaren ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırması için gerekeni yapmaları konusunda uyarıyorum. Vakıfbank'ı uyarıyorum. Bu uyarımı yaptığım gibi devlet yetkililerinden de bu sürece katkı sunmaları konusunda talebimi de ilettim" ifadelerini kullandı.