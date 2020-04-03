Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.15'te Akdeniz'de Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 8.7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 3, 2020
Büyüklük : 4.7 (Mw)
Yer : Akdeniz, 36.32 km. Yayladagi (Hatay)
Tarih-Saat : 03.04.2020, 21:15:41 TSİ
Enlem : 35.9691 N
Boylam : 35.5168 E
Derinlik : 19.77 km
Detay : https://t.co/OfvMpayjg8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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