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23:44 03 Nisan 2020
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    İçişleri Bakanlığı, yeni koronavirüs önlemleriyle ilgili genelge yayımladı

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    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'a özel araçlarla giriş çıkışlar durdurulması kısıtlamasının nasıl uygulanacağına yönelik detaylar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 81 ile gönderdiği genelgede ortaya çıktı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgınına karşı açıkladığı son kısıtlamalara ilişkin 81 il valiliğine genelge gönderdi.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nde basın toplantısı düzenledi.
    © AA / Murat Kula
    Erdoğan: Bu gece itibariyle 30 büyükşehir ve Zonguldak ilimizi araç giriş çıkışına kapatıyoruz

    İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, bu gece saat 24.00'ten itibaren 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışlar 15 gün süreyle durdurulacak. Tüm il ve ilçelerde 1 Ocak 2000'den sonra doğanların sokağa çıkmaları geçici olarak yasaklanacak.

    İçişleri Bakanlığının internet sitesinden duyurulan genelgeye göre, Zonguldak ile büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van'a tüm giriş ve çıkışlar bu gece saat 24.00'ten itibaren 15 gün süreyle durduruldu.

    Bu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta yaşayanların belirtilen süre boyunca kentlerde kalmaları esas olacak. 

    Büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak ili için kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren 15 günlük bir süre ile durduruldu. Bu illerde giriş/çıkışlara ancak aşağıdaki hallerde izin verilecek:

    Temel ve tıbbi ihtiyaçlar

    Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabilecek.

    72 saate kadar dönebilecek

    Belirtilen amaçlarla kısıtlanan illere giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar teslim ilinden ayrılarak ilk çıkış iline dönebilecek.

    Sürücülere maske zorunluluğu

    Bu şekilde giriş/çıkışı sınırlandırılan illere giren ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uymak zorundadırlar.

    Transit geçişlere izin

    Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların giriş-çıkış yasağı getirilen illerimizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilecektir. Bu şekilde transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları belirtilen illerde zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacaklardır.

    Enerji sektöründe görevliler

    Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları; enerji sektöründe görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile giriş/çıkış yapabileceklerdir.

    İşi ve ikameti farklı olanlar

    Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve işyerlerinin farklı illerde bulunması durumunda iller arasındaki giriş/çıkışları; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile yapılabilecektir.

    Sağlık ve güvenlik görevlileri

    Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş/çıkış yapabileceklerdir.

    Özel durumlarda izin belgesi

    Yukarıda sayılanlar dışında yer almakla birlikte, Valiler başkanlığında ilgili meslek kuruluşları (ticaret ve/veya sanayi, esnaf ve ziraat odaları vb.) temsilcilerinin de katılımıyla toplanan “İl Pandemi Kurulları” nın önerileri doğrultusunda illerin özel durumları göz önünde tutularak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca alınacak karar ile kapsama alınacak diğer faaliyetlere özgülenmiş olanlar, Valilik/Kaymakamlık tarafından düzenlenecek “Seyahat İzin Belgesi” ile giriş/çıkış yapabilecektir.

    20 yaş altı ve maske ile ilgili kararlar

    1- Tüm il ve ilçelerimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları 03.04.2020 tarihi saat 24:00’den itibaren geçici olarak yasaklanacaktır.

    2- Tüm illerde 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren şehir içi hareketliliğinin en aza indirilmesi için alınması gereken ilave tedbirlerin, İl Pandemi Kurulunda görüşülmesi, İl Pandemi Kurulunca tavsiye edilen hususların İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarında karara bağlanarak uygulanmaya derhal başlaması sağlanacaktır.

    3- İl ve ilçelerimizde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine vatandaşlarımız ve çalışanlar maske ile gireceklerdir. Maske takma zorunluluğu pazarlarda satıcılar için de geçerli olacaktır.

    4- İl ve ilçelerimizde meydanlarda sokak ve caddelerde; vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmeyecek, yan yana yürüyen vatandaşlarımızın ise yine sosyal mesafeyi gözeterek yürümelerine dikkat çekilecektir.

    Etiketler:
    İstanbul, Zonguldak, Süleyman Soylu, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan
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