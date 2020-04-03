Ekrem İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısını yineledi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 2 ya da 3 haftalık bir sokağa çıkma yasağı uygulanmasını önerdi. İmamoğlu uygulanacak yasakla birçok hayatın kurtulabileceğini belirtti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE1’de yayınlanan ve Uğur Dündar’ın sunduğu Demokrasi Arenası programına konuk oldu. Programda koronavirüs nedeni ile başlatılan bağış kampanyaları da konuşuldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu programda yaptığı konuşmasında şu ana kadar İBB’ye 12 bin 500 kişinin bağışta bulunduğunu bu bağışlarla da 900 bin 500 kişiye yardım edildiğini söyledi.

İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısını yineledi

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 yaşının altındakilere de sokağa çıkma yasağı getirildiğini açıklamasının ardından yeni bir çağrıda bulunarak, İstanbul’da 2 ya da 3 haftalık bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini önerdi.

İmamoğlu, İstanbul’da uygulanacak bir sokağa çıkma yasağının birçok ölümü engelleyeceğini belirtti.

İstanbul’daki trafik ve toplu taşımanın yoğunluğundan da bahseden Ekrem İmamoğlu, “Pazar günü 400 bin kişi toplu taşıma kullandı. Ama pazartesi 1 milyon 150 bin kişi toplu taşıma kullandı. Halen E-5 ve TEM'de trafik var. Yani daha ciddi önlemler gerekiyor” dedi.

Erdoğan'a bağış yanıtı

Ekrem İmamoğlu bağış kampanyalarının valilik talimatıyla bloke edilmesine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediyelerdeki bağış kampayalarıyla ilgili sözlerine şöyle yanıt verdi:

-Bunca trajedinin yaşandığı bu dönemde bu şekilde gündemi meşgul etmek yakışıksız.

-Banane siyasetten; dünya değişiyor, artık mesele insan, insanlık.