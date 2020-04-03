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01:20 04 Nisan 2020
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    Bahçeli: MHP bugün, dünden daha güçlüdür

    © AA / Raşit Aydoğan
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP bugün, dünden daha güçlü daha gelişmiştir. Fikriyatımız ve siyasi mücadelemiz, aziz milletimizde ve mazlum gönüllerde hamdolsun karşılık bulmuştur" dedi.

    Bahçeli, Alparslan Türkeş'in vefatının 23. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Mesajına, "Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'i rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz." ifadeleriyle başlayan Bahçeli, bugüne kadar her 4 Nisan günü Türkeş'in, kabri başında Fatihalarla yadedildiğini hatırlattı. 

    Koronavirüs salgını nedeniyle bu yılki manevi görevlerini yerine getirememenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Bahçeli, insanlığın tehdit düzeyi çok yüksek, aynı zamanda da görünmeyen bir felaketle kesintisiz ve kıyasıya boğuştuğunu vurguladı. Bahçeli, şöyle devam etti:

    "Dünya ayaktadır, alarm zilleri her ülkede çalmaktadır. Kovid-19 hastalığı bulaşıcı özelliğinden dolayı tehlike saçmakta, kıtalara, ülkelere, insan bedenlerine sıçrayıp sirayet etmektedir. Ülkemizde alınan tedbirler muhtevasında, sosyal izolasyon ile sosyal mesafenin tesis ve temini maksadıyla toplumsal akışkanlık en az düzeye çekilmiştir."

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © Fotoğraf : DHA
    Bahçeli'den 'Alparslan Türkeş Üniversitesi' açıklaması

    Bahçeli, koronavirüs nedeniyle Türkeş'in anıt mezarında partililerle bir araya gelmenin doğurabileceği risk ve muhtemel sağlık sorunlarını bertaraf etmek amacıyla anma programının iptal edildiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

    "Ancak merhum Türkeş Bey'i her fırsatta hayırla ve hürmetle anmak, Fatihalarımızla hatırlamak hepimiz için manevi bir vecibedir. Türkeş Bey, şartlara ve olaylara körü körüne boyun eğmeyen dirayet ve şahsiyet timsaliydi. Sahip olduğu meziyetlerle, savunduğu değerlerle siyaset ve devlet hayatımızda müstesna bir yer tutmuştu. Her şeyden önce bir dava insanı; ilkelerine, ülkülerine ve ülkesine meftun bir mücadele şuuruydu."

    'Türkiye'nin en zorlu dönemlerinde doğru tarafta durdu'

    Türkeş'in, Türkiye'nin en zorlu dönemlerinde tarihin doğru tarafında duran, milli ve manevi emanetleri rehber edinen, taviz ve teslimiyete kapalı duran fıtratı haiz bir isim olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Tıpkı bugünlerde benzerlerine şahit olduğumuz üzere yaşarken kuyusunu kazanlar, siyasi cambazlık yapanlar, arkadan konuşanlar, fitne imal edenler, vefatından sonra gecikmeyle de olsa hakkını teslim etmişler, değerini anlayıp anlatmaya başlamışlardır." ifadelerini kullandı.

    Merhum Türkeş'in yaktığı meşalenin sönmeyeceğini, yaptığı zamanlar üstü çağrısının asla silinmeyeceğini belirten Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Milliyetçi Hareket Partisi bugün dünden daha güçlü, daha gelişmiştir. Bu ilerleyiş ve serpilme hali aynı zamanda kutlu mazimizin bereketi, fedakar gazilerimizin ve şehitlerimizin marifetidir. Fikriyatımız ve siyasi mücadelemiz aziz milletimizde ve mazlum gönüllerde hamd olsun karşılık bulmuştur. Ne mutlu bizlere ki partimizin kurulduğu 1969'dan itibaren elde ettiğimiz birikim ve tecrübeler bugünlerde, geleceğin Türk asırlarının inşa ve ihya müjdesi haline gelmiştir."

    Koronavirüsle mücadelede sabır ve sağduyu çağrısı 

    Bahçeli, mesajında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede gelinen noktaya da değindi.

    "İnancım ve ümidim odur ki Türkiye'miz maruz kaldığı Kovid-19 salgınına birlik ve beraberlik ruhuyla direnecek, Allah'ın izniyle geçmişten çok daha mamur, müreffeh ve muzaffer bir hale nihayetinde ulaşacaktır" diyen Bahçeli, korkuya prim verilmeden, telaşa müsaade edilmeden, sabırla bu zor günlerin aşılacağını vurguladı.

    Bahçeli, bu süreçte devlet-millet dayanışmasına en üst düzeyde destek vermenin herkes açısından milli bir sorumluluk olduğunu belirterek şunları ifade etti:

    "Bu sorumluluğumuza bağlı kaldığımız müddetçe, fert fert umutlarımızı diri tuttuğumuz sürece hiçbir musibetin tesiri mücadelemize engel çıkaramayacak, milli varlığımıza zarar veremeyecektir. Aziz milletim metin ve müsterih olsun, Türk devleti muvaffakiyetle her güçlüğün üstesinden gelmeye muktedirdir. Nitekim kalplerimizdeki yeri, gönlümüzdeki zirvesi hiç değişmeyecek olan merhum Başbuğumuzun duruşu da buydu, gayesi ve gayreti de bu şekildeydi."

    Bahçeli, mesajının sonunda "Vefatının 23'üncü yıl dönümünde merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'e, vatan ve ülkü şehitlerimize Allah’tan rahmetler diliyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun diyorum" ifadesine yer verdi.  

    Etiketler:
    Koronavirüs, Devlet Bahçeli, MHP, Türkiye
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