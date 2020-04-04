İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yarın 100 bin ücretsiz maske dağıtacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ''Cumhurbaşkanlığı açıklaması gereği yarın itibariyle toplu taşıma araçlarımıza maskeyle binmenizi rica ediyoruz. İlk etapta yarın 100 bin ücretsiz maske dağıtacağız'' dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

''Kıymetli İstanbullular; sağlığınız ve Cumhurbaşkanlığı açıklaması gereği yarın itibariyle toplu taşıma araçlarımıza maskeyle binmenizi rica ediyoruz. İlk etapta yarın 100 bin ücretsiz maske dağıtacağız. Sizi salgından korumak en önemli vazifemiz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim.''

Kıymetli İstanbullular; sağlığınız ve Cumhurbaşkanlığı açıklaması gereği yarın itibariyle toplu taşıma araçlarımıza maskeyle binmenizi rica ediyoruz. İlk etapta yarın 100 bin ücretsiz maske dağıtacağız. Sizi salgından korumak en önemli vazifemiz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 3, 2020

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