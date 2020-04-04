Terkoğlu ve Pehlivan'ın tutuklulukları devam edecek

Cumhuriyet'in haberine göre , Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteciler Terkoğlu , Pehlivan ve Kılınç’ın tutukluluk incelemesini yapan 10. Sulh Ceza Hakimliği; 5 Nisan’da yapılması beklenen duruşmayı, koronavirüs tedbirleri gerekçesiyle 2 Nisan’a aldı ve duruşmalı inceleme yapılacağını avukatlara bildirmedi.

İnceleme kapsamında gazetecilerin savunmalarını SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) yöntemiyle, avukatları olmadan alan heyet, “tutukluluk halinin devamına” karar verdi. Karar, avukatlara e-posta yoluyla tebliğ edildi.

'Beyanlar tutanaklarda eksik'

Terkoğlu ve Pehlivan’ın avukatlarından Yiğit Kazım Akalın ve Celal Ülgen, mahkemenin kararını Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Avukat Akalın, tutukluk halinin incelenmesi için önceki gün dilekçe verdiklerini anımsattı. Duruşmalı inceleme hususunda kendilerine bilgi verilmemesinin “kabul edilemez” olduğunu dile getiren Akalın, “Savunmalar alınırken, Barış Pehlivan’ın beyanlarının önemli bir kısmı tutanaklara geçirilmemiş” dedi.

Tutukluluğa devam edilmesi kararının da eleştiren Akalın, “Zaten haberleştirilmiş bir konunun tekrar ifşası mümkün olamaz. Alınan karar hukuka da, mantığa da aykırıdır” değerlendirmesinde bulundu.

'Hukuku avukattan kaçırıyorlar'

Terkoğlu ve Pehlivan’ın avukatlarından Celal Ülgen ise, mahkemenin “kolaya kaçtığını” belirterek, şunları kaydetti:

“Avukatları dinlemek yerine cezaevinde SEGBİS aracılığıyla ile salt şüphelinin dinlenmesi ve yetinilmesinin son derece yanlıştır. Bu tavır, hukuku avukattan kaçırmaktır. Avukatlara, ‘Sizin yazdıklarınızın ya da taleplerinizin bir önemi yok. Biz nasıl olsa değer bile vermiyoruz’ demektir. Adalet Bakanı, salgın günlerini fırsata çeviren hakim ve yargıçlarla ilgilenmelidir. Türkiye Barolar Birliği ise bu duruma kayıtsız kalmamalıdır.”

Karara itiraz edilecek

Avukatlardan Hüseyin Ersöz ise, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Barış’ların 3 avukatının da çağrılmadığı duruşmada verilen karara itiraz edeceğiz. Avukatların dışlandığı bu oldu-bitti anlayışını asla kabul etmiyoruz” dedi.