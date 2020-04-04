Gazeteci Ali Sirmen, koronavirüsü yendi

Cumhuriyet gazetesi yazarı Ali Sirmen’in geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandığı ve tedavi altına alındığı açıklanmıştı. 80 yaşındaki Sirmen’in koronavirüsü yendiği duyuruldu.

Sirmen'in taburcu edildiği duyuran Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, Twitter hesabından ''Gazetemizin değerli yazarı, canım ağabeyim Ali Sirmen corona virüsü yenerek bugün evine taburcu edilmiş bulunuyor. Sevenlerine müjdeler olsun. Türk hekim ve sağlıkçılarına minnetle” açıklamasını yaptı.

Gazetemizin değerli yazarı, canım ağabeyim Ali Sirmen koronavirüsü yenerek bugün evine taburcu edilmiş bulunuyor. Sevenlerine müjdeler olsun. Türk hekim ve sağlıkçılarına minnetle💜 @cumhuriyetgzt @aykutkucukkaya — Mine G. Kırıkkanat (@mkirikkanat) April 4, 2020

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