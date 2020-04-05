Bebek sahilinde 'Evde canım sıkılıyor, bizi nereye kadar tutacaklar?' diyen kadına para cezası

İstanbul'da Beşiktaş Bebek sahilinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan ve "Evde canım sıkılıyor, bizi nereye kadar tutacaklar" diyen kadına 3 bin lira idari para cezası kesildi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile yurt genelinde sahil bantlarında ve parklarda yürüyüş yapmak yasaklandı.

Tüm uyarıları rağmen dün dışarıya çıkarak Bebek sahilde yürüyüş yapan Dilek Turgut isimli kadının "Evde canım sıkılıyor ve genelde bu saatlerde burası çok sessiz oluyor. Bu saatlerde burada çok fazla kimse olmadığı ve tek olduğum için yürüyüş yapıyorum. Evde nereye kadar tutacaklar bizi? Ama belli bir süreden sonra insanın dışarı çıkası geliyor, evde kalamıyorum" dediği görüntüler sosyal medyada geniş yer buldu.

Coronavirüs tedbirleri kapsamında birçok önlem alınırken, bazı vatandaşlar yasakları ve uyarıları dikkate almamaya devam ediyor.



Beşiktaş'ta yasağa rağmen sahilde yürüyüş yapan bir vatandaş, "Evde canım sıkılıyor, bizi nereye kadar tutacaklar." dedi.pic.twitter.com/rjCaeutqi9 — Haber365 Gündem (@haber365gundem) April 4, 2020

Bu sözlerin ardından harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalarda polis, Şişli Mecidiyeköy’de yaşadığını tespit ettiği Turgut’un evine gitti. Turgut'a önce toplum sağlığı için uyarılarda bulunan polis, 'Hıfzısıhha Kanununa ve tedbirlere uymamak' suçundan işlem yaparak 3 bin lira da idari para cezası kesti.

Turgut vatandaşlardan özür diledi.