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12:43 05 Nisan 2020
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    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, Evde Kal Türkiye çağrısına büyük oranda uyuluyor. Ankara'da da çağrılara uyulması sonucu normalde akşam saatlerinde de yoğunluğun yaşandığı 15 Temmuz Kızılay Meydanı boş kaldı.

    Ankara Valiliği seyahat kısıtlamasında uygulanacak istisnaları duyurdu

    © AA / Güven Yılmaz
    Türkiye
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (2077)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202004051041758336-ankara-valiligi-seyahat-kisitlamasinda-uygulanacak-istisnalari-duyurdu/

    Ankara Valiliği koronavirüs önlemleri kapsamında kara ve hava yolu ile tüm giriş çıkışların geçici olarak durdurulmasına ilişkin bilgiler paylaştı, seyahat izin belgesi istisnalarının hangi durumlarda uygulanacağını listeledi.

    Ankara Valiliği seyahat kısıtlamasında uygulanacak istisnaları açıkladı.

    Valilikten yapılan duyuruda, Ankara il sınırlarından kara ve hava yolu ile tüm giriş çıkışların 3 Nisan Cuma günü saat 24.00'ten itibaren 15 gün süreyle geçici olarak durdurulduğu hatırlatıldı.

    Duyuruda 25 kaymakamlıkta oluşturulan 'seyahat izin kurulları'nca düzenlenecek seyahat izin belgesi istisnalarının hangi durumlarda uygulanacağı, şu şekilde listelendi:

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, Evde Kal Türkiye çağrısına büyük oranda uyuluyor. Ankara'da da çağrılara uyulması sonucu normalde akşam saatlerinde de yoğunluğun yaşandığı 15 Temmuz Kızılay Meydanı boş kaldı.
    © AA / Güven Yılmaz
    İçişleri Bakanlığı'ndan 18-20 yaş arası gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili ek genelge
    - Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu ya da kontrolü olan,

    - Kendisi veya eşinin vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olan,

    - Ölüm nedeni ile Kovid-19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (En fazla dört kişiye),

    - Bulunduğu şehre son 5 gün içinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeni olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

    - Askerlik hizmetini tamamlayarak ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

    - Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

    - Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

    - Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri KYK'ye ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar durumlarını belgeledikleri taktirde istisna tutulacak.

    Duyuruda ayrıca, seyahat izin talepleri ve belge düzenlemesinin nasıl olacağı konusunda da bilgilendirme yapıldı.

    Buna göre, seyahat izin belgesi taleplerinde başvurular usul olarak 'Alo 199', e-başvuru sistemi ve kaymakamlıklardaki seyahat izin kurullarına doğrudan yapılacak.

    Seyahat izin belgeleri tek gidiş veya gidiş-geliş şeklinde düzenlenebilecek. Tek gidiş için düzenlenecek belge 36 saat, gidiş-geliş için düzenlenecek belge ise 72 saate kadar geçerli olacak.

    © AA /
    İçişleri Bakanlığı'ndan 31 ildeki giriş çıkış yasağıyla ilgili ek genelge
    Terhis olan askerlerin gidecekleri yerlere ulaşabilmeleri için ilgili askeri birliklerle koordinasyon içinde gerekli tedbirler alınacak.

    Seyahat izin belgeleri özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartıyla kullanılabilecek.

    Başkente 5 gün önce gelmiş ancak kalacak yeri olmadığı için kendi ikametine dönmek isteyen vatandaşlar, seyahat izin belgesi taleplerini 5 Nisan Pazar günü sabah 08.00'den 9 Nisan Perşembe günü sabah 08.00'a kadar yapabilecek.

    Evden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların seyahat edebilmeleri için düzenlenen seyahat izin belgeleri, kısıtlı şehirlerden giriş-çıkışları için de geçerli olacak.

    Duyuruda, açıklanan tedbirlerin kesintisiz uygulanabilmesi için gerekli planlamaların yapıldığı, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için gereken her türlü tedbirin alınarak uygulamaların titizlikle takip edileceği belirtildi.

     

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (2077)
    Etiketler:
    Ulaşım, Koronavirüs, Seyahat kısıtlaması, Ankara Valiliği
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